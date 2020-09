Arsenal : les confidences de Pierre-Emerick Aubameyang sur sa prolongation

Après un suspense insoutenable, Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans) a finalement décidé de poursuivre l'aventure à Arsenal. L'attaquant gabonais en fin de contrat en juin 2021 a ainsi paraphé un nouveau bail jusqu'en juin 2023 avec les Gunners. Une prolongation qui va rapporter gros à l'ancien Stéphanois. Ainsi, l'intéressé pourrait percevoir jusqu'à 400 000 euros par semaine bonus compris. Une belle opération pour les deux parties, désireuses de continuer leur collaboration.

Et pourtant, le FC Barcelone avait jeté son dévolu sur le deuxième meilleur buteur de Premier League la saison dernière (vingt-deux réalisations égalité avec Ings). Mais voilà, Aubameyang ne souhaitait pas quitter un club qui renait de ses cendres depuis l'arrivée sur le banc de Mikel Arteta. Le manager espagnol a insufflé de nouveau une dynamique victorieuse à Arsenal. Résultat, les Gunners ont remporté la Cup et le Community Shield face à Liverpool. Conscient de ce renouveau, l'international gabonais a souhaité rempiler pour hisser le club londonien vers les sommets.

Pierre-Emerick Aubameyang dévoile la discussion qui a tout changé

Dans une interview accordée à Sky Sports, le natif de Laval a évoqué les raisons qui l'ont poussé à rempiler avec Arsenal. Et Mikel Arteta a joué un rôle prépondérant dans cette décision si attendue. « Deux choses m'ont persuadé de rester. La première, c'est le coach. Parce que depuis qu'il est arrivé, il a apporté une énergie positive et une nouvelle philosophie. Je pense que c'est important car il connait mon jeu et je sens que je peux progresser avec lui. Je pense que c'était le facteur clé avec bien sûr tout l'amour que j'ai reçu de la part des supporters et de l'ensemble du club», a ainsi confié Aubameyang. Mais le serial buteur des Gunners a également concédé qu'une discussion entre lui et son coach avait achevé de le convaincre. Une entrevue à bâtons rompus, qui lui a fait réaliser à quel point il pouvait marquer l'histoire à Arsenal.

« Nous avons eu une discussion pendant la coupure. Il m'a dit, nous allons parler de l'avenir et de ce que tu veux faire. Je lui ai dit que je me sentais bien depuis qu'il était là, que j'aimais la philosophie de jeu et que je progressais, que je voulais rester. Il m'a répondu, qu'il était sûr que si je restais je pouvais laisser une trace ici. Que je pouvais gagner des trophées ailleurs, mais qu'il pensait que je pouvais laisser une trace dans ce club si formidable. Cela a été une discussion clé pour moi et je me suis dit que tout était clair pour moi et que je devais rester», commente ainsi le buteur des Gunners. L'influence de Mikel Arteta dans ce dossier ne se dément pas. En conservant Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal s'offre une chance de tutoyer les sommets en Premier League et aussi en Europe. Pour la plus grande joie de ses supporters...