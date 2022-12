LOSC : Jonathan David ne veut jouer qu’en Premier League

« Je ne sais pas, je pense que c’est possible, très possible. Je ne sais pas si je peux me retrouver autre part qu’en Premier League. Ça pourrait bien être la Premier League », a déclaré Jonathan David (22 ans) auprès de la Voix du Nord. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, on peut comprendre qu’à travers son propos, ce sera difficile pour les dirigeants des Dogues, de le conserver au-delà de cet été.

Néanmoins, devenir le meilleur buteur de l’histoire de Lille devant Eden Hazard (50 buts), l’intéresse aussi. « Je sais qu’Eden Hazard a marqué 50 buts. Je ne suis pas très loin (41 buts) alors c’est quelque chose que j’ai envie de battre, c’est sûr. Être meilleur buteur d’un club, c’est toujours quelque chose de bien. Tu restes dans l’histoire du club », a expliqué le Canadien, qui a participé à la Coupe du Monde avec son pays, malheureusement éliminé en phase de poules.

