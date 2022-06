Le FC Barcelone vise une nouvelle star de Manchester City

Xavi veut des renforts. Arrivé en cours de saison 2021-22 pour remplacer Ronald Koeman, le technicien espagnol va vivre son premier mercato estival avec les pensionnaires du Camp Nou. Investi, il travaille en étroite collaboration avec sa direction qui compte lui offrir les recrues qu'il souhaite. Mais les dirigeants culés ont dû mal à conclure pour le moment. Le Bayern Munich ferme la porte pour Robert Lewandowski, priorité du coach au poste de numéro 9. En défense, Jules Koundé se rapproche de Chelsea pendant que Naples demande 40 millions d'euros pour Kalidou Koulibaly, que le président Aurelio De Laurentiis veut prolonger.

Enfin, il y a le cas Bernardo Silva. Depuis un petit moment, le nom du Portugais circule du côté de Barça. Son agent, Jorge Mendes, a même rencontré les têtes pensantes du club la semaine dernière. Mais les Catalans font face à un énorme problème puisque Manchester City a fixé le prix de l'ancien joueur de Monaco. Pour le laisser filer, les Skyblues veulent 94 millions d'euros selon Mundo Deportivo. Un montant beaucoup trop élevé pour les Culés, qui ont des soucis financiers et qui ne peuvent pas mettre plus de 70 millions d'euros sur la table.

Gündogan, le plan B

Face à la complexité de cette opération, le FC Barcelone a décidé d'activer une autre piste. Et c'est toujours du côté de Manchester City que les Espagnols regardent. D'après les informations de la Cadena SER, les Culés suivent avec intérêt Ilkay Gündogan. Auteur de 43 matches toutes compétitions confondues cette saison, dont 32 en tant que titulaire, l'international allemand, déjà lié au Barça par le passé, a terminé la saison avec un bilan de 7 passes décisives et de 10 buts, dont 2 lors du match décisif pour le titre en Premier League face à Aston Villa le 22 mai dernier (victoire 3-2).

Sa façon d'appréhender le jeu est très appréciée par Xavi et le Barça, qui aura peut-être plus de chances de conclure l'affaire. En effet, le joueur âgé de 31 ans sera en fin de contrat dans une année, soit en juin 2023. Une belle occasion à saisir pour les Culés, qui misent sur le fait que les Citizens souhaitent récupérer de l'argent. Mais à la fin de la saison, Pep Guardiola avait toutefois confié : «s'il veut partir, en tant que club, nous ne le savons pas. Tous les comptes Twitter qui disent qu'il va partir, je ne sais pas. Peut-être que vous en savez plus que moi... je veux qu'Ilkay Gündogan soit ici la saison prochaine.» Le Barça est prévenu !