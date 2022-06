FC Barcelone : Manchester City fixe le prix de Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Un été encore, Bernardo Silva est au coeur des rumeurs en Angleterre, mais aussi en Espagne, pays où il est très convoité. Du côté de Barcelone surtout, où on commence de plus en plus à se faire à l'idée que Frenkie de Jong va faire ses valises, et s'en aller vers Manchester justement, mais pour rejoindre les Red Devils. On évoque déjà une offre de 80 millions d'euros plus des bonus pour le milieu néerlandais.

Pour le remplacer, Xavi a un rêve : Bernardo Silva. La presse catalane lance ainsi son dimanche avec le duo rêvé du tacticien catalan pour son entrejeu : Pedri et le Portugais. Il estime que les deux hommes seraient particulièrement complémentaires. Seulement, forcément, le Barça est dans une situation financière compliquée et même la vente de l'ancien de l'Ajax ne garantirait rien dans ce dossier.

Trop cher pour le Barça ?

Comme l'explique Mundo Deportivo, le champion d'Angleterre évalue le Lusitanien à environ 94 millions d'euros. Un montant conséquent et sur lequel le Barça ne veut pas - et ne peut probablement pas - s'aligner. Le journal catalan indique que les Barcelonais ne veulent pas lâcher plus de 70 millions d'euros pour l'ancien de l'AS Monaco, ce qui laisse donc un sacré écart au niveau des prétentions d'une partie comme de l'autre.

Joan Laporta et ses hommes vont donc devoir se montrer particulièrement convaincants donc dans cette histoire, ou trouver des fonds supplémentaires s'ils souhaitent vraiment offrir ce joli cadeau à Xavi Hernandez. Et on le sait, s'il y a un club qui n'a pas forcément besoin de vendre pour survivre, c'est bien Manchester City. Le début d'un long feuilleton...