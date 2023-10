La stat terrible de l’OM en Ligue Europa

La suite après cette publicité

L’OM peut s’en vouloir ! Après avoir dominé de la tête et des épaules la première période face à Brighton, les Marseillais ont même rejoint les vestiaires avec une avance de deux buts sur leurs adversaires grâce à des réalisations de Chancel Mbemba (1-0, 19e) et Jordan Veretout (2-0, 20e). À ce moment précis, l’OM pensait avoir fait le plus dur mais c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil du club anglais. Par l’intermédiaire de Pascal Gross (54e) et Joao Pedro (88e) sur penalty, les Seagulls ont arraché sur le fil le point du nul à l’extérieur (2-2).

Tenu en échec en ouverture de la Ligue Europa sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (3-3), l’OM manque de prendre la tête de son groupe et occupe le deuxième rang. Une statistique terrible vient appuyer le manque de réussite des Phocéens en C3. En effet, le club français n’a remporté qu’un seul de ses 16 derniers matchs en Ligue Europa (7 nuls et 8 défaites). La dernière victoire des pensionnaires de l’Orange Vélodrome remonte en décembre 2021 face au Lokomotiv Moscou lors de la phase de groupes. Cerise sur le gâteau, l’OM vient d’enchaîner avec un 6e match sans victoire (4 nuls, 2 défaites) toutes compétitions confondues…