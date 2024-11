OL-ASSE : les sacrées stats d’Alexandre Lacazette

Ce dimanche soir, l’OL et l’ASSE se sont retrouvés pour le derby. Une rencontre pas comme les autres pour les joueurs des deux camps, à l’image d’Alexandre Lacazette. Le capitaine des Gones, formé entre Rhône et Saône, a parfaitement lancé son match en ouvrant le score à la 29e minute de jeu (1-0). L’occasion aussi pour lui de soigner ses statistiques.

La suite après cette publicité

En effet, Stats Foot révèle qu’avec 6 réalisations, l’attaquant tricolore est devenu le troisième meilleur buteur de l’OL face à l’ASSE en compétitions officielles. Il est derrière Fleury Di Nallo (14 buts) et Angel Rambert (7 buts). Il devance, en revanche, un certain Juninho (5 buts). Au XXIe siècle, le Général (6 buts) est le meilleur buteur du derby devant Bafé Gomis et Juninho (5 buts tous les deux). Enfin, il est devenu ce soir le seul joueur à avoir marqué à Gerland, au Groupama Stadium ainsi qu’à Geoffroy-Guichard.