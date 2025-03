Wissam Ben Yedder va s’engager en Iran !

Sans club depuis quasiment un an et son départ de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder pensait sans doute rebondir plus rapidement. Mais l’attaquant de 34 ans, englué dans une multitude d’histoires judiciaires (mis en examen pour « viol, tentative de viol et agression sexuelle » dans une affaire qui remonte à l’été 2023 et aussi concerné par un procès pour « violences psychologiques » envers son ex-épouse), n’avait pas retrouvé de challenge jusqu’ici. Pourtant, son nom avait été évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois et notamment du côté de Montpellier, dans la galère sportivement, avec une dernière place au classement.

La suite après cette publicité

Mais devant cette rumeur, le patron héraultais, Laurent Nicollin, avait nié en bloc. « Je ne comprends pas comment cette histoire a pu sortir. Je vous assure qu’on n’a pas songé une seconde à prendre ce joueur. Personne au club ne veut y penser», avait-il assuré par SMS à RMC. Dans la foulée, Venise s’était engouffré dans la brèche pour profiter de la réticence des autres clubs. 19e de Serie A, le club italien avait sondé le Français, et lui avait même formulé une offre en toute fin de mercato. Mais là encore, le dossier n’avait pas abouti.

Ben Yedder est en Iran

Résultat, à la mi-mars, Ben Yedder est encore libre de s’engager où il le souhaite. Et alors que son nom a même été évoqué en Tunisie, il va finalement rebondir… en Iran. En effet, selon les informations de la presse iranienne, et confirmées par RMC Sport, l’international français (19 sélections, 3 buts) va s’engager en faveur du club de Sepahan SC. Il va s’engager jusqu’en fin de saison avec des années en option. Le joueur est déjà sur place pour signer son contrat.

La suite après cette publicité

Actuellement 2e du classement de Persian Gulf Pro League, le club de Sepahan dans la ville de Isfahan a dans son effectif Steven Nzonzi, champion du monde 2018, mais aussi Bryan Dabo (ex-MHSC) et Aboubakar Kamara (ex-Amiens et Dijon). L’attaquant, passé par Toulouse, Séville et Monaco, va donc connaître un quatrième club, et un troisième championnat, plus exotique celui-ci. Une occasion de rebondir, même si le terrain judiciaire n’est jamais très loin puisque après un an et demi d’investigations à Nice, le juge d’instruction a bouclé l’enquête ouverte pour viol à l’été 2023 à l’encontre de Wissam Ben Yedder et le verdict ne devrait plus tarder.