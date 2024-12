Teddy Riner conseille Kylian Mbappé

Dans le dur depuis quelques mois maintenant, Kylian Mbappé (25 ans) espère repartir du bon pied avec le Real Madrid. Ce vendredi, AS révèle que le Français a confié au vestiaire merengue qu’il souhaite devenir un leader de l’équipe et qu’il est confiant. Une attitude qui devrait plaire à Teddy Riner. Le judoka, double médaillé d’or aux JO de Paris 2024, a volé au secours de KM9 au micro de RTL.

«Tout sportif a des moments de moins bien et aujourd’hui il est dans le creux de la vague. Après comme tout sportif, il va rebondir, remonter cette pente et c’est là qu’on verra le grand champion qu’il est. À chaque fois que j’avais besoin de changer d’air ou de prendre un peu de repos, je le prenais. À chaque fois que je n’avais plus envie, besoin de changer d’air ou de prendre un peu de repos, je le prenais. C’est mieux de l’anticiper que de se retrouver dans cette situation un peu déplorable. Après, j’ai eu cette chance, peut-être cette intelligence, de mettre à mes côtés un psychologue, des spécialistes du cerveau pour pouvoir pallier toute éventualité de la sorte.» Mbappé sait quoi faire !