Real Madrid : la décision radicale de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (25 ans) n’est pas un extraterrestre. Pourtant, pendant très longtemps, le Français a été considéré comme un véritable ovni dans le milieu du football. Impressionnant sur le terrain, aussi bien en sélection tricolore qu’en club, avec l’AS Monaco puis le Paris Saint-Germain, le Bondynois a surpris avec son style bien à lui. Sa communication maîtrisée de A à Z et rafraîchissante a longtemps été considérée comme un atout, tout comme sa très grande confiance en lui. Mais depuis quelques mois maintenant, le footballeur né en 1998 nous prouve à quel point il est humain.

En effet, l’attaquant, qui enchaîne les polémiques (en équipe de France, comme cette affaire en Suède), semble touché mentalement pour une raison inconnue. De plus, ses prestations n’impressionnent plus personne. Bien au contraire. Depuis son arrivée au Real Madrid, le club de ses rêves, KM9 est à la peine. Il l’a encore été cette semaine puisqu’il a raté un penalty lors de la défaite (2-1) des Merengues face à l’Athletic Bilbao en Liga. Un nouvel échec pour Mbappé dans cet exercice, puisqu’il avait déjà manqué un penalty, la semaine précédente face à Liverpool en Ligue des champions.

Des mots forts

Au-delà de ses échecs, ce qui peut arriver à tout le monde, c’est surtout le niveau affiché par le capitaine des Bleus qui inquiète tout le monde. Ce vendredi, Sport et Mundo Deportivo indiquent d’ailleurs que son cas préoccupe dans la capitale espagnole. Malgré tout, les dirigeants essayent de transmettre un message de tranquillité. De son côté, Mbappé est parfaitement conscient qu’il n’évolue pas à son meilleur niveau et notamment qu’il n’est pas à la hauteur des espoirs et des attentes placées en lui. Mercredi soir, il a d’ailleurs publié un message sur son compte Instagram après sa sortie manquée.

« Mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J’en assume l’entière responsabilité. C’est un moment difficile. Mais c’est le meilleur moment pour changer la situation et montrer qui je suis. » Des mots forts de la part du joueur de 25 ans. D’ailleurs, AS évoque cette « réaction puissante » de la star tricolore qui a touché le fond. Mais son message et son match à San Mamés marquent un véritable tournant dans son aventure madrilène, à en croire la publication espagnole. Celle-ci explique que le Français n’a pas hésité à assumer ses responsabilités publiquement, mais aussi dans le vestiaire.

KM9 est prêt à se métamorphoser

Il s’est ainsi entretenu individuellement avec certains cadres du groupe. Il a fait son mea-culpa et a évoqué sa détermination et son envie de réagir afin de devenir le véritable leader du nouveau projet mis en place par les Merengues. Un changement d’attitude soudain qui a été très bien accueilli par le club champion d’Espagne et d’Europe et par ses coéquipiers, confiants en lui et qui ont apprécié le fait qu’il soit le premier à consoler Fede Valverde après son ballon perdu sur le deuxième but adverse.

« Mbappé a ouvert la porte dans laquelle beaucoup de ses coéquipiers avaient hâte d’entrer. C’est le Mbappé qu’on avait tous dans la tête ! », a indiqué une source du club ibérique à AS. C’est donc un nouveau Kylian Mbappé, plus sûr de lui et prêt à prendre la place de leader du groupe, qui a fait un pas vers son équipe et son club. Tout le monde n’attendait que ça à Madrid. Maintenant, après la parole, il faudra confirmer cette métamorphose par des actes. Cela commencera dès demain lors du déplacement à Girona en Liga.