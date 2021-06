EdF : Didier Deschamps commente la première de Jules Koundé

La suite après cette publicité

En deuxième période, lors de la rencontre de préparation des Bleus contre le Pays de Galles à Nice (3-0), on a découvert une nouvelle tête : Jules Koundé. Principale surprise - avec Karim Benzema - de la liste pour l'Euro, il est entré en jeu au poste d'arrière droit et a montré de belles choses. Il est notamment à l'origine du but d'Ousmane Dembélé suite à un centre pour Karim Benzema. Didier Deschamps s'est exprimé sur cette grande première.

« C'était important de pouvoir lui donner du temps de jeu. C'est le seul qui n’en avait pas eu, puisqu'il n'était jamais venu avec nous. J'ai choisi de le mettre à droite. Je sais qu'il est défenseur central, mais je l'avais vu avec Séville. Il est à l'aise. Ce n'est pas pour enlever quoi que ce soit à Léo Dubois, c'est pour amener autre chose. Je sais que dans l'axe il fait les choses bien et là je voulais voir. Il fait les choses bien, même s'il a pris cet uppercut. C'est un défenseur. Souvent un axial décalé, ça défend bien. Mais il a un gros volume, il est à l'aise avec le ballon. Il a été en position offensive, il a fait quelques centres. C'est bien pour les 45 premières minutes et qu'il soit enfin international français ce soir », a-t-il commenté en conférence de presse.