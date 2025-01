Les joueurs du Real Madrid ont voulu régler leurs comptes avec Maffeo

Ça a chauffé après la demi-finale de Super Coupe d’Espagne entre le Real Madrid et Majorque ce soir (3-0). Sans cesse en train de provoquer Vinicius pour tenter de le faire déraper pendant le match, Pablo Maffeo a, à son tour, été chahuté par plusieurs joueurs madrilènes, dont Bellingham et Asensio. Au coup de sifflet final, la tension était palpable et elle a conduit à un attroupement général impliquant donc les deux équipes.

Maffeo a finalement dû être escorté par un délégué pour regagner les vestiaires, alors que Carlo Ancelotti lui a également tenu quelques mots. Pour rappel, le joueur de Majorque avait lancé les hostilités avant la rencontre en déclarant dans la presse qu’il était prêt à combattre avec Vinicius sur un ring, et qu’il gagnerait…