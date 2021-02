Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 15e bilan de la saison, c'est encore et toujours Robert Lewandowski qui s'adjuge la première place. Tout simplement irrésistible cette saison, l'attaquant polonais n'en finit plus de maltraiter les gardiens de Bundesliga. Sa dernière victoire ? Oliver Baumann lors de la victoire 4-1 du Bayern Munich contre Hoffenheim. Une réalisation de haute qualité qui lui permet de porter son excellent bilan à 24 buts en 18 matches.

La suite après cette publicité

Si l'ancien joueur du Borussia Dortmund marche sur l'eau, son plus proche poursuivant se montre aussi en verve. Muet samedi contre Mechelen (0-0), Paul Onuachu a cependant vu double en milieu de semaine contre Zulte Waregem (victoire 3-2). Cela porte désormais le total du buteur nigérian à 22 buts en 24 matches de championnat. Des statistiques élevées, mais Giorgos Giakoumakis n'en rougit pas. Troisième de ce classement, le buteur grec du VVV Venlo complète ce classement grâce à une saison folle en Eredivisie. Avec pas moins de 21 buts en 20 matches à son actif, il s'est notamment illustré mercredi dernier avec un quadruplé contre le Vitesse Arnhem (4-1). De nouveau buteur samedi malgré la défaite 3-2 contre le Fortuna Sittard, l'ancien joueur de l'AEK Athènes est l'un des buteurs les plus efficaces de la saison.

Mohamed Salah et Luis Suarez font une belle entrée

Derrière ce trio infernal, André Silva s'adjuge la quatrième place grâce à sa bonne dynamique. Déjà auteur d'un doublé la semaine dernière, il a réitéré ce week-end contre le Hertha Berlin (3-1). Deux nouveaux buts qui lui permettent ainsi de compter 16 buts en 18 matches de Bundesliga. C'est un bilan légèrement supérieur à celui du cinquième Thomas Henry. Le buteur français de Louvain n'a pas soigné ses statistiques contre Charleroi (1-1) et Beerschot (défaite 1-0). Le voici donc crédité de 16 buts en 22 matches. C'est mieux que Cristiano Ronaldo muet contre la Sampdoria (victoire 2-1) et qui reste bloqué avec 15 buts en 16 matches. Le Portugais devance de peu Aaron Boupendza. L'ancien joueur de Bordeaux s'est offert un doublé samedi lors de la large victoire d'Hatayspor (5-1) contre Istanbul Basakhsehir et compte désormais 15 buts en 19 matches.

Huitième, Mohamed Salah peut compter sur son doublé contre West Ham (3-1) pour réintégrer le top 10 avec 15 buts en 20 matches. C'est un peu mieux que le buteur norvégien Erling Braut Håland. Ce dernier a raté un penalty contre Augsbourg (3-1) et stagne avec néanmoins un excellent bilan de 14 buts en 14 matches. Enfin, la dixième place revient à Luis Suarez. Inscrivant deux buts, dont un penalty contre Cadix, l'attaquant uruguayen porte désormais son total à 14 buts en 16 matches. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) et Romelu Lukaku (Inter Milan) sont respectivement onzièmes et douzièmes avec 14 buts inscrits. Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ciro Immobile (Lazio) et Wout Weghorst (Wolfsbourg) échouent aux portes du classement malgré 13 réalisations.

Pedro Gonçalves (Sporting CP), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Harry Kane (Tottenham), Cyle Larin (Besiktas), Heung-min Son (Tottenham), Youssef En-Nesyri (Séville FC), Lionel Messi (FC Barcelone), Fashon Sakala (Ostende), Sekou Koïta (Salzbourg), Yuma Suzuki (Saint-Trond), Vincent Aboubakar (Besiktas), Gianni Bruno (Zulte Waregem) et Boulaye Dia (Stade de Reims) se retrouvent avec 12 buts inscrits. Derrière, Dominic Calvert-Lewin (Everton), Patson Daka (Salzbourg), Joao Pedro (Cagliari), Kevin Volland (AS Monaco), Jamie Vardy (Leicester), Theo Bongonda (Genk), Memphis Depay (Olympique Lyonnais), Bruno Fernandes (Manchester United), Luis Muriel (Atalanta), Danilo (Twente), Raphael Holzhauser (Beerschot), Artem Dzyuba (Zenit), Silas Wamangituka (VfB Stuttgart), Steven Berghuis (Feyenoord), Henk Veerman (Heerenveen), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Alexandru Maxim (Gaziantep), Ike Ugbo (Cercle Bruges), Lukas Nmecha (Anderlecht), Patrick Bamford (Leeds United) et Sardar Azmoun (Zenit) échouent aux portes du classement avec 11 buts.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 24 buts en 18 matches (1504 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 22 buts en 24 matches (1865 minutes)

3) Giorgos Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 21 buts en 20 matches (1722 minutes)

4) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 16 buts en 18 matches (1546 minutes)

5) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 16 buts en 22 matches (1969 minutes)

6) Cristiano Ronaldo (35 ans/Portugal/Juventus) - 15 buts en 16 matches (1362 minutes)

7) Aaron Boupendza (24 ans/Gabon/Hatayspor) - 15 buts en 19 matches (1109 minutes)

8) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) - 15 buts en 20 matches (1654 minutes)

9) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 14 buts en 14 matches (1182 minutes)

10) Luis Suarez (34 ans/Uruguay/Atlético de Madrid) - 14 buts en 16 matches (1190 minutes)