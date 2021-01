Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 14e bilan de la saison, c'est encore et toujours Robert Lewandowski qui arrive en tête avec 23 buts en 17 matches de championnat. Le buteur polonais a trouvé la faille en milieu de semaine contre Augsbourg (1-0) avant de marquer de nouveau contre Schalke 04 hier (4-0). Toujours aussi régulier, il est même en avance sur ses temps de passage de la saison dernière.

Le buteur nigérian, Paul Onuachu, suit en deuxième position. L'attaquant qui évolue à Genk est resté mué hier contre le FC Bruges (défaite 3-2), mais il avait marqué jeudi contre La Gantoise (1-1). Désormais, il se retrouve affublé d'un très beau bilan de 20 buts en 22 matches et se dresse comme le meilleur poursuivant de Robert Lewandowski. Sur le podium, on retrouve aussi le buteur grec Giorgos Giakoumakis. Véritable sensation cette saison en championnat, il n'a pas marqué hier lors de la victoire des seins contre Twente (1-0), mais il reste idéalement placé avec 16 buts en 18 matches d'Eredivisie. Il devance le Français Thomas Henry qui s'offre la quatrième place. Excellent cette saison avec Louvain, le Français est resté muet hier lors de la défaite contre La Gantoise (3-0), mais il a marqué jeudi contre Zulte Waregem (3-2). Il porte désormais ses statistiques à 16 buts en 21 matches de Jupiler League.

Ciro Immobile arrive en force

Cinquième, Cristiano Ronaldo est resté muet lors de son dernier match avec la Juventus contre Bologne (2-0). L'attaquant portugais stagne, mais reste sur de belles statistiques avec un bilan de 15 buts en 15 matches cette saison. C'est légèrement mieux que le sixième, Erling Braut Håland. Malgré une défaite 3-2 du Borussia Dortmund face au Borussia Mönchengladbach, le buteur norvégien poursuit son excellent exercice. Il affiche ainsi 14 buts en 13 matches de Bundesliga et un ratio assez solide. Autre grand talent du football international, Kylian Mbappé arrive à la septième place. Le joueur du Paris Saint-Germain reste sur un doublé contre Montpellier et dispose de 14 buts en 17 matches. Des chiffres semblables à ceux d'André Silva qui a vu double contre l'Arminia Bielefeld ce samedi (5-1). En neuvième place, on retrouve le lauréat de la saison dernière, Ciro Immobile. Le buteur italien de la Lazio a donné la victoire aux siens contre Sassuolo hier (2-1) et fait grimper son bilan à 13 buts en 17 matches. Il poursuit ainsi son incroyable remontée.

Enfin, Aaron Boupendza est dixième. Avec 13 buts en 18 matches, l'ancien Bordelais clôt le top 10. Avec Hatayspor, il avait marqué un nouveau but mercredi lors de la défaite contre Yeni Malatyaspor (2-1). Contre Gaziantep en revanche (1-1), il n'a pas trouvé la faille. Mohamed Salah échoue aux portes du classement à la onzième place malgré 13 réalisations. Pedro Gonçalves (Sporting CP), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Harry Kane (Tottenham), Cyle Larin (Besiktas), Heung-min Son (Tottenham), Youssef En-Nesyri (Séville FC), Luis Suarez (Atlético de Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan), Yuma Suzuki (Saint-Trond), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Wout Weghorst (Wolfsbourg) et Boulaye Dia (Stade de Reims) se retrouvent avec 12 buts inscrits. Derrière, Dominic Calvert-Lewin (Everton), Jamie Vardy (Leicester), Vincent Aboubakar (Besiktas), Theo Bongonda (Genk), Memphis Depay (Olympique Lyonnais), Bruno Fernandes (Manchester United), , Luis Muriel (Atalanta), Danilo (Twente), Raphael Holzhauser (Beerschot), Artem Dzyuba (Zenit), Lionel Messi (FC Barcelone), Henk Veerman (Heerenveen), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Ike Ugbo (Cercle Bruges), Lukas Nmecha (Anderlecht) et Sardar Azmoun (Zenit) échouent aux portes du classement avec 11 buts.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 23 buts en 17 matches (1414 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 20 buts en 22 matches (1685 minutes)

3) Giorgos Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 16 buts en 18 matches (1550 minutes)

4) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 16 buts en 21 matches (1879 minutes)

5) Cristiano Ronaldo (35 ans/Portugal/Juventus) - 15 buts en 15 matches (1272 minutes)

6) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 14 buts en 13 matches (1092 minutes)

7) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 14 buts en 17 matches (1166 minutes)

8) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 14 buts en 17 matches (1456 minutes)

9) Ciro Immobile (30 ans/Italie/Lazio) - 13 buts en 17 matches (1367 minutes)

10) Aaron Boupendza (24 ans/Gabon/Hatayspor) - 13 buts en 18 matches (1019 minutes)