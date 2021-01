Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 13e bilan de la saison, c'est encore une fois Robert Lewandowski qui s'empare de la première place. Contre Fribourg ce dimanche, le buteur polonais y est allé de son petit but pour ouvrir le score et permettre la victoire 2-1 de son équipe.

Ainsi, il dispose désormais d'un bilan de 21 buts en 15 matches et creuse doucement, mais sûrement l'écart avec la concurrence. Son plus proche poursuivant n'est autre que Paul Onuachu. Lui aussi très régulier cette saison, il a connu un coup d'arrêt ce samedi avec notamment une défaite 2-0 avec Genk contre le Royal Excel Mouscron. Il reste néanmoins sur des standards très élevés du haut de ses 19 buts en 20 matches. Derrière, l'écart est déjà plus important puisqu'on retrouve le Grec Giorgos Giakoumakis à la troisième place. Recrue du VVV Venlo, il brille de mille feux et affiche tout de même 16 buts en 17 matches de championnat. De bien belles performances pour lui qui a inscrit un quadruplé contre Den Haag mercredi dernier (4-1). Face à Heerenveen en revanche, il est resté muet (1-1).

André Silva arrive dans le top 10

Il devance de peu Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais compte 15 buts en 13 matches, mais n'a pas pu empêcher la défaite de la Juventus contre l'Inter (2-0). Muet, il reste néanmoins juste devant Thomas Henry qui est cinquième. L'attaquant français de Louvain a encore marqué hier malgré la défaite 3-1 contre Saint-Trond. Le voici désormais à 15 buts en 19 matches. Sixième de ce classement, Mohamed Salah n'a pas bougé. Contre Manchester United (0-0), il n'a pas été en réussite et stagne dans ce classement avec 13 buts en 17 matches.

C'est un peu mieux qu'Erling Braut Håland lui aussi muet contre Mayence samedi (1-1). Le Norvégien reste ainsi bloqué à 12 buts en 11 matches. Belle surprise de la saison au Portugal, Pedro Gonçalves a encore fait parler la poudre. Buteur contre Rio Ave, il affiche désormais 12 buts en 13 matches. Buteur contre Schalke 04 (3-1) hier, son compatriote André Silva grimpe à la neuvième place. Enfin, Aaron Boupendza arrive à la dixième place avec 12 buts en 16 matches. Le joueur d'Hatayspor a gagné 2-0 contre Denizlispor, mais n'a pas marqué.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 21 buts en 15 matches (1267 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 19 buts en 20 matches (1578 minutes)

3) Giorgos Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 16 buts en 17 matches (1460 minutes)

4) Cristiano Ronaldo (35 ans/Portugal/Juventus) - 15 buts en 13 matches (1182 minutes)

5) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 15 buts en 19 matches (1710 minutes)

6) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) - 13 buts en 17 matches (1441 minutes)

7) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 12 buts en 11 matches (912 minutes)

8) Pedro Gonçalves (22 ans/Portugal/Sporting CP) - 12 buts en 13 matches (1072 minutes)

9) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 12 buts en 15 matches (1276 minutes)

10) Aaron Boupendza (24 ans/Gabon/Hatayspor) - 12 buts en 16 matches (839 minutes)