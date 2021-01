Le classement des top buteurs européens

La suite après cette publicité

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 12e bilan de la saison, c'est encore une fois Robert Lewandowski qui s'empare de la première place. L'attaquant polonais malgré la défaite du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach (3-2) a réussi à inscrire un nouveau but. Cela lui permet de porter ses réalisations à 20 en 14 rencontres de Bundesliga.

Une performance de taille donc pour Robert Lewandowski qui est le premier de la saison à franchir la barre des 20 buts. Il devance d'une courte tête Paul Onuachu qui continue de briller. L'attaquant de Genk reste sur un triplé contre Eupen (4-1) et a aussi marqué lors de la défaite contre Courtrai (2-1). Il compte désormais 19 buts en 19 matches et n'est plus qu'à une longueur du leader. Une saison solide pour l'ancien de Midtjylland. Enfin, le podium est complété par Cristiano Ronaldo. Pas forcément très bon contre Sassuolo (victoire 3-1), le Portugais n'a pas abandonné et a marqué en toute fin de match. Une nouvelle réalisation qui conforte sa place sur le podium avec 15 réalisations en 13 rencontres et qui lui permet d'éviter le retour d'un Français.

Erling Braut Håland fait son grand retour

Car oui, Thomas Henry cartonne. Quatrième de ce classement, l'ancien Nantais est le deuxième meilleur buteur de Belgique avec 14 buts en 18 matches. Avec Louvain, il a encore marqué sur penalty hier contre Anderlecht (1-0). Si son équipe est quatrième du championnat, elle le doit en partie à son goleador. Cinquième de ce classement, Mohamed Salah n'a pas marqué lundi dernier lors de la défaite de Liverpool contre Southampton (1-0). Il reste bloqué à 13 buts en 16 matches. Retour tonitruant en revanche d'Erling Braut Håland dans ce classement. Auteur d'un doublé contre le RB Leipzig (3-1), il affiche désormais 12 buts en 10 matches. Il devance un autre grand talent puisque Kylian Mbappé est huitième avec 12 buts en 15 matches. Le joueur du Paris Saint Germain reste sur deux matches sans marquer contre l'AS Saint-Étienne (1-1) et le Stade Brestois (victoire 3-0), et se voit être dépassé par un ancien joueur de Ligue 1. Septième, le Gabonais Aaron Boupendza affiche lui aussi 12 buts en 15 matches. L'ancien joueur de Bordeaux reste sur un doublé contre Besiktas (2-2) et compte 9 réalisations sur les 4 derniers matches de son équipe.

En neuvième place on retrouve le Grec du VVV Venlo Giorgos Giakoumakis (VVV Venlo). Disposant de statistiques similaires, il a marqué un doublé hier contre Willem II (2-1). Romelu Lukaku s'offre la dixième place même s'il n'a pas marqué contre l'AS Roma (2-2) et reste un régulier de ce classement. Heung-min Son (Tottenham) et Boulaye Dia (Stade de Reims) se retrouvent respectivement onzièmes et douzièmes avec également 12 buts inscrits. Derrière, Dominic Calvert-Lewin (Everton), Jamie Vardy (Leicester), Theo Bongonda (Genk), Memphis Depay (Olympique Lyonnais), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Danilo (Twente), Raphael Holzhauser (Beerschot), Artem Dzyuba (Zenit), Cyle Larin (Besiktas), Lionel Messi (FC Barcelone), Ciro Immobile (Lazio), André Silva (Eintracht Francfort) et Sardar Azmoun (Zenit) échouent aux portes du classement avec 11 buts. Enfin, Luis Muriel (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Sekou Koita (Red Bull Salzbourg), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Ike Ugbo (Cercle Bruges), Lukas Nmecha (Anderlecht), Steven Berghuis (Feyenoord), Patrick Bamford (Leeds United), Harry Kane (Tottenham), Henk Veerman (Heerenveen), Wout Weghorst (VfL Wolfsbourg) et Gerard Moreno (Villarreal) suivent avec 10 réalisations.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 20 buts en 14 matches (1177 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 19 buts en 19 matches (1500 minutes)

3) Cristiano Ronaldo (35 ans/Portugal/Juventus) - 15 buts en 13 matches (1092 minutes)

4) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 14 buts en 18 matches (1620 minutes)

5) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) - 13 buts en 16 matches (1351 minutes)

6) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 12 buts en 10 matches (822 minutes

7) Aaron Boupendza (24 ans/Gabon/Hatayspor) 12 buts en 15 matches (749 minutes)

8) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 12 buts en 15 matches (996 minutes)

9) Giorgos Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 12 buts en 15 matches (1282 minutes)

10) Romelu Lukaku (27 ans/Belgique/Inter Milan) - 12 buts en 16 matches (1155 minutes)