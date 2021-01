En cette année 2021, ne perdons pas les bonnes habitudes. Alors que certains championnats n’ont toujours pas repris, d’autres ne se sont pas arrêtés durant les fêtes de fin d’année ou ont déjà repris. Notre classement des meilleurs artilleurs du continent européen a donc encore évolué. Comme il est précisé à chaque épisode, les règles sont simples : seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Mais ce n’est pas tout.

Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche.

Lewandowski creuse l'écart

Homme fort de 2020, année durant laquelle il a remporté presque tous les trophées individuels et collectifs, Robert Lewandowski a démarré 2021 sur les chapeaux de roue. Meilleur buteur de la Bundesliga, le Polonais a accru son avance au classement (19 buts) grâce à son doublé inscrit hier face à Mayence. Son troisième de suite en championnat.

Pour le reste, le Nigérian de Genk, Paul Onuachu, n’a pas encore retrouvé les terrains, mais il conserve sa deuxième place (15 réalisations). Surtout, il est désormais talonné par le dévoreur de records, Cristiano Ronaldo. En plantant un doublé face à l’Udinese, le Portugais a dépassé le record de Pelé du plus grand nombre de buts inscrits en matches officiels (758). Une jolie performance qui permet à CR7 de grimper de deux places et donc de s’inviter sur la troisième marche du podium (14 réalisations). Enfin, le deuxième meilleur buteur de Premier League, Heung-min Son, a fait son apparition dans ce classement 8e suite à son 12e but marqué en championnat contre Leeds.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 19 buts en 13 matches (1087 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 15 buts en 17 matches (1341 minutes)

3) Cristiano Ronaldo (35 ans/Portugal/Juventus) - 14 buts en 11 matches (912 minutes)

4) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) - 13 buts en 15 matches (1260 minutes)

5) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 13 buts en 17 matches (1530 minutes)

6) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 12 buts en 13 matches (816 minutes)

7) Romelu Lukaku (27 ans/Belgique/Inter Milan) - 12 buts en 14 matches (1037 minutes)

8) Heung-min Son (28 ans/Corée du Sud/Tottenham - 12 buts en 16 matches (1352 minutes)

9) Pedro « Pote » Gonçalves (22 ans/ Portugal/Sporting CP) - 11 buts en 11 matches (892 minutes)

10) Danilo (21 ans/Brésil/Twente) - 11 buts en 14 matches (1155 minutes)