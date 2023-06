Le message d’adieu de Julian Draxler à Benfica

Prêté à Benfica cette saison par le Paris Saint-Germain, Julian Draxler (29 ans) a vécu une année compliquée à Lisbonne. La faute à une blessure à la cheville qui l’a obligé à stopper sa saison le 4 février dernier, après seulement 18 matches avec les Aguias (2 buts). Ce soir, Record publie son message d’adieu envoyé au club et aux supporters lisboètes.

« J’ai été très bien accueilli par les dirigeants de Benfica, l’équipe et les supporters. La ville est magnifique. La structure était donc la bonne. Mais parfois, malheureusement, les choses se passent différemment de ce que nous pensons. Et dans le football, tout est incroyablement rapide. Dans mon cas, ce sont des blessures qui ont gâché nos plans. Malheureusement. (…) Je n’ai jamais pu montrer ce dont j’étais capable. Je ne tenais plus debout, j’avais très mal et j’ai fini par devoir me faire opérer. J’aurais aimé contribuer davantage au championnat et je dois presque m’excuser auprès de tous les responsables. Je dois dire que c’est dans la tête. Même si je suis un professionnel qui a déjà quelques années à son actif, je voulais juste être en bonne santé, jouer et aider l’équipe sur le terrain », a-t-il déclaré.

