Journal du Mercato : ça bouge dans tous les sens au PSG

Les infos du jour en France

L'OM continue de chercher des renforts pour son effectif de la saison prochaine. Et c'est en Angleterre que Pablo Longoria se tournerait puisque l'Argentin de West Ham, Manuel Lanzini, est sur les tablettes des Olympiens. Un intérêt réciproque d'ailleurs, puisque Lanzini a déjà pris des renseignements sur le club phocéen auprès des joueurs francophones de son club.

Entre Lille et Nice, la situation n'avance pas pour la venue de Christophe Galtier au Gym. Selon L'Équipe, l'affaire est loin d'être réglée car les dirigeants des deux clubs ne parviennent pas à trouver un accord pour le transfert de Galtier, malgré les envies d'ailleurs du principal intéressé.

Prêté par Lille à Bologne, Adama Soumaoro devrait rester en Italie définitivement, comme l'indique La Voix du Nord. Le club italien va donc lever l'option d'achat qu'il possède sur le joueur.

Le focus du jour

Ça bouge de partout au PSG. Il y a d'abord le cas de Mauricio Pochettino, qui pourrait bien se faire la malle. Des contacts avec le Real Madrid avant qu'il ne tranche pour Carlo Ancelotti, ou des discussions pour retour à Tottenham ont été évoqués. Mais il se murmure que le technicien argentin pourrait faire ses valises, même sans avoir de point de chute.

Du côté des joueurs aussi ça va bouger. D'abord, parlons de Cristiano Ronaldo. Son nom et celui du PSG semblent de plus en plus liés. En effet, son départ de la Juve semble acté et Paris tiendrait la corde. Les premiers contacts entre les deux parties auraient déjà été entamés. La Juventus est disposée à négocier un départ, contre un chèque d'environ 30 M€.

Paris cherche aussi un renfort au poste de latéral droit. Le club francilien aurait fait une première offre à l'Inter pour Achraf Hakimi. D'après nos informations, il s'agissait d'une proposition à hauteur de 50 M€. Mais celle-ci aurait été refusée. En effet, le club lombard en demanderait pas moins de 80 M€. Si ce plan échoue, les Parisiens pourraient se tourner vers une tête connue : Serge Aurier.

Autre très gros dossier, celui de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien va quitter l'AC Milan et l'une des destinations possibles n'est autre que le PSG. Les dirigeants penseraient même à le recruter, pour le prêter ensuite.

Il y a aussi l'interrogation Moise Kean. Paris veut le conserver, lui semble partant pour rester, mais il y a un petit hic. Son club Everton en demanderait pas moins de 45 M€ pour accepter de le lâcher.

Enfin, un dernier renfort est possible. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Sergio Ramos. Le capitaine emblématique du Real Madrid pourrait bien quitter la Casa Blanca. Et il pourrait rebondir à Paris, qui lui a fait une proposition. Un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option. Sauf que Manchester City, est aussi dans le coup et aurait proposé le même type de contrat.

Dans le sens des départs, Mauro Icardi pourrait bien s'en aller. Selon nos informations, il aurait demandé à partir. Et l'une des théories qui fait du bruit en Italie serait jeu de chaises musicales entre CR7 qui arriverait à Paris, pendant que Kylian Mbappé s'en irait à Madrid alors qu'Icardi atterrirait à Turin pour jouer avec la Juve.

Enfin, Paris ne devrait pas lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi. Il retournera donc à l'AS Roma, mais pourrait ne pas y rester très longtemps. L'Inter aimerait son profil.

Les infos du jour à l'étranger

Champion d'Espagne dans une saison haute en suspens, Diego Simeone est proche d'une prolongation de contrat à l'Atlético de Madrid d'après El Partidazo de Cope. Une récompense méritée pour El Cholo, qui se traduirait par une augmentation de salaire et deux saisons de plus à la tête des Colchoneros.

Selon le Manchester Evening News, même si Ole Gunnar Solskjaer apprécie grandement son ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo ne fera pas de retour à Manchester United cet été. Les Red Devils privilégiant les dossiers prioritaires Jadon Sancho et Raphaël Varane. .

Prêté à Naples cette saison par Chelsea, Tiémoué Bakayoko pourrait bien changer à nouveau de club. Même s'il lui reste un an de contrat chez les Blues, Bakayoko est, selon nos informations, pisté par le champion d'Espagne, l'Atlético de Madrid. En France, Nice et Lyon se penchent sur son cas, même si le salaire du joueur en cas de venue semble trop élevé.

Simone Inzaghi parti à l'Inter, la Lazio de Rome se cherche son prochain entraîneur pour la saison prochaine. Et selon La Gazzetta dello Sport, les Romains s'intéresserait en particulier à Maurizio Sarri, libre de son contrat depuis son licenciement de la Juventus. Les différentes parties se sont mises d'accord et il ne manquerait que quelques points à régler, notamment sur la durée du contrat et les bonus.

Les officiels du jour

Stéphane Moulin est le nouveau coach de Stade Malherbe de Caen. Après son départ d'Angers, le technicien français a signé un contrat le liant au club jusqu'en 2024.

Ludovic Butelle ne jouera plus pour le SCO d'Angers. Le portier de 38 ans quitte le club angevin, son contrat étant terminé.

André Ayew quitte Swansea comme annoncé par le club gallois ce vendredi. L'ancien Marseillais est donc libre de s'engager où il le souhaite.

C'est désormais officiel, l'ancien Parisien Eric Maxim Choupo-Moting prolonge bien au Bayern jusqu'en 2023. L'international camerounais a convaincu les dirigeants bavarois, en tant que doublure de Robert Lewandowski.

Champion d'Europe, Chelsea vient d'officialiser la prolongation de son entraîneur Thomas Tuchel jusqu'en 2024. L'Allemand pourra donc défendre son titre sereinement en Ligue des Champions la saison prochaine, tout en tentant de remporter la Premier League pour la première fois de sa carrière. Du côtés des joueurs, Thiago Silva et Olivier Giroud ont aussi prolongé leur contrat avec les Blues. Le Brésilien et le Français sont liés avec Chelsea jusqu'en juin 2022. A l'inverse, le portier Willy Caballero quitte le club londonien à la fin de son contrat.

En Angleterre, Everton confirme le départ de plusieurs joueurs de son effectif : Joshua King, Theo Walcott, Yannick Bolasie, et Muhamed Besic, tous étant en fin de contrat le 30 juin. Les Toffees qui annoncent également le retour à la Roma du gardien suédois Robin Olsen à l'issue de son prêt.

En Argentine, le célèbre club argentin Boca Juniors annoncent le départ de deux attaquants du club aujourd'hui. Celui de l'enfant du club Carlos Tévez qui n'a pas souhaité activer l'option de prolongation pour une saison supplémentaire. Deuxième joueur a quitter le club, Mauro Zarate laisse derrière lui les trois titres qu'il a remportés au club, en inscrivant 21 buts en 85 matches.

