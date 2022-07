La voie est libre pour le prodige Endrick !

La suite après cette publicité

Successeur annoncé de Neymar et régulièrement comparé à la légende Ronaldo de Nazario ou Romario au Brésil, Endrick Felipe Moreira de Sousa, dit Endrick, continue d'exploser à l'académie des jeunes de Palmeiras. Impérial face au but, doué techniquement et doté d'une vivacité à faire pâlir plus d'un défenseur, il est ainsi déjà l'objet de nombreuses compilations tout en étant à l'origine de quelques reins cassés... Autant d'arguments qui ne laissent évidemment pas la concurrence insensible.

Révélé lors de la Copinha en janvier dernier - où il a mené son équipe à la victoire face à Santos (4-0) - l'international brésilien U17 se retrouve logiquement dans le viseur de nombreux clubs prestigieux comme Manchester City, Chelsea, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain. Et sa carrière pourrait rapidement prendre un nouveau tournant. Soufflant sa seizième bougie, ce jeudi 21 juillet, le gamin de Brasília a, dès lors, atteint l'âge légal pour discuter avec les clubs européens. Par ailleurs, le crack du Verdão s’est engagé avec Palmeiras pour les trois prochaines années (ce qui est le plus que la FIFA autorise pour les mineurs).

Le Barça tient la corde !

Désormais lié à la formation brésilienne jusqu'en juillet 2025, le jeune attaquant d'1m73, qui ne renouvellera pas avec Palmeiras, prévoit de quitter son pays à l’été 2024, date à laquelle il aura atteint la majorité et aimerait commencer sa carrière européenne. Si jusqu’à présent la FIFA avait interdit toutes négociations entre clubs étant donné que le joueur disposait d'un contrat d’entraînement, la professionnalisation du crack de Palmeiras change la donne. Désormais, il n’y a plus d’obstacle bureaucratique pour discuter puisque l'intéressé peut d'ores et déjà signer un pré-contrat et le FC Barcelone compte bien en profiter pour s'offrir celui qui totalise 87 buts en 115 matches avec les équipes jeunes du club brésilien.

Avec un temps d'avance sur la concurrence actuelle, les dirigeants catalans ne souhaitent pas laisser passer leur chance et pourraient même décider d'activer la clause libératoire, estimée à 60 millions d'euros selon la presse brésilienne. De son côté, Endrick, fort de 21 buts marqués - la grande majorité contre des adversaires jusqu’à cinq ans plus âgés - en 20 matches cette année, aura lui l'embarras du choix. Vainqueur de la Copinha, du Tournoi de Montaigu en France avec le Brésil et de la Coupe du Brésil U17, le prodige brésilien n'a pas fini d'éblouir la planète football. Reste désormais à connaître celui qui pourra lui mettre la main dessus. La course ne fait que débuter mais la voie est (enfin) libre. Avis aux amateurs.