Chelsea : Thomas Tuchel sort du silence après son éviction

Quelques instants après une défaite étonnante subie sur la pelouse du Dinamo Zagreb (1-0), les supporters de Chelsea ont appris l'éviction de leur entraîneur Thomas Tuchel, arrivé chez les Blues fin jancier 2021, alors qu'il avait quitté le Paris Saint-Germain un mois auparavant. Car oui, après plus d'un an et demi passé sur le banc de la formation londonienne, le coach allemand garde un bilan plus honorable du côté de Stamford Bridge après 99 rencontres dirigées toutes compétitions confondues (62 victoires, 19 nuls et 18 défaites).

En effet, le Chelsea Football Club version Tuchel avait quand même réussi à soulever en mai 2021 la deuxième Ligue des champions de l'histoire du club, après 2012, aux dépens de Manchester City. Rajoutons à cette Coupe aux grandes oreilles une Supercoupe d'Europe quelques moins plus tard et une Coupe du monde des clubs remportée aux Emirats Arabes Unis. Mais l'arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly a chamboulé les plans du natif de Krumbach, qui a vu son séjour londonien écourté plus tôt par le nouveau board...

Un message difficile pour Tuchel

Sur ses réseaux sociaux, Thomas Tuchel est sorti du silence pour la première fois depuis son éviction : «c'est l'une des déclarations les plus difficiles que j'aie jamais eu à écrire - et c'est une déclaration que j'espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea. C'est un club où je me sentais chez moi, tant sur le plan professionnel que personnel. Merci beaucoup à tout le personnel, aux joueurs et aux supporters de m'avoir fait sentir le bienvenu dès le début.»

S'il assure que son départ était compliqué, l'ancien Parisien n'est pas prêt d'oublier son expérience sur le banc des Blues : «la fierté et la joie que j'ai ressenties en aidant l'équipe à remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Je suis honoré d'avoir fait partie de l'histoire de ce club et les souvenirs des 19 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur.» Un message touchant de la part de l'entraîneur allemand, aujourd'hui libre de tout contrat et, qui sait, prêt à relever un nouveau défi...