David Beckham a envoyé un message à Harry Maguire

Depuis plusieurs années maintenant, Harry Maguire est l’une des cibles favorites quand il s’agit de taper sur un joueur de Manchester United ou de l’Angleterre. Recruté par les Red Devils à l’époque pour 93 M€, le défenseur central n’a jamais vraiment assumé le prix de son transfert et paye sans doute son style peu académique. Face à l’Écosse, Maguire a une nouvelle fois été pointé du doigt après son but contre son camp malgré la victoire des siens (1-3). Une vague de critiques qui a poussé David Beckham a envoyé un message de soutien au joueur de Manchester United selon The Sun, lui qui traverse une période délicate ces derniers mois.

«Becks a dit à Harry de garder la tête haute. Il sait ce que c’est que d’être pris pour cible. Il s’en est sorti et est certain qu’Harry peut faire de même. Recevoir un message de quelqu’un comme Becks signifiait tout pour lui», raconte une source proche du défenseur anglais. En 1998, l’actuel co-propriétaire et président de l’Inter Miami était sous le feu des critiques en Angleterre après avoir été expulsé face à l’Argentine, lors de la Coupe du Monde. David Beckham est passé par des moments difficiles et espère qu’Harry Maguire réussira à s’en sortir. À noter que Gareth Southgate avait récemment déclaré «n’avoir jamais connu un joueur traité comme il l’est». Preuve d’une certaine unanimité quant au traitement réservé au natif de Sheffield.