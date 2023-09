Le cas Harry Maguire fait jaser l’Angleterre

La suite après cette publicité

« Etre Harry Maguire doit être épuisant. Il est chassé par des fans de plus en plus cruels ». Voilà l’un des très nombreux éditos qui peuplent la presse anglaise ce mercredi matin, au lendemain du succès 3-1 de l’Angleterre sur l’Ecosse. Un succès marqué par une nouvelle boulette du défenseur central, auteur d’un but contre son camp. Entré en jeu à la pause, le malheureux Maguire a dévié dans son but un centre relativement anodin. Il avait déjà été copieusement sifflé et moqué par le public écossais jusque-là, et défendu par le public anglais présent sur place.

Mais cette nouvelle erreur et les jugements lapidaires des consultants anglais qui vont avec trouvent cette fois un contrepoint avec les déclarations du sélectionneur Gareth Southgate. Interrogé sur le traitement reçu par Maguire, Southgate a livré un vibrant plaidoyer. « Du point de vue des fans écossais, je comprends et je n’ai absolument rien à redire sur ce qu’ils ont fait. C’était la conséquence du traitement ridicule qu’il avait subi pendant une longue période », a-t-il d’abord commencé par déclarer.

Puis il s’en est justement pris aux consultants qui se payent Maguire à la moindre reprise. « C’est une blague. Je n’ai jamais connu un joueur traité comme lui. Pas par les fans écossais mais par nos propres commentateurs et experts, ils ont créé quelque chose au-delà de tout ce que j’ai jamais vu. Il a été pour nous un pilier absolu dans l’équipe la plus performante depuis des décennies. Il en a joué un rôle clé. J’ai parlé de l’importance des joueurs seniors et il a joué un rôle crucial parmi ceux-ci. »

Est-il injustement traité ?

Le sujet Maguire est donc presque devenu un sujet de société ce matin, à l’image de Skysports qui a créé une plateforme afin que les supporters viennent donner leur avis sur cette question : Maguire est-il traité injustement ? Et les avis divergent grandement. « Maguire n’est pas injustement traité. C’est un défenseur moyen, qui a le niveau pour jouer à Hull City et qui a atteint son apogée à Leicester. Depuis, il a battu le record de transfert pour un défenseur de Man United et la sélection anglaise est bien au-dessus de ses capacités techniques et tactiques », peut-on lire chez les détracteurs.

« Il se débrouille bien pour l’Angleterre, il doit probablement changer de club. Problème pour lui, à la moindre chose qu’il fait de mal, les gens lui sautent dessus », disent d’autres. Laissé de côté à MU depuis le début de saison (1 seule apparition en Premier League), Maguire garde le soutien de Southgate, qui continue de le sélectionner et de le faire jouer. Sans temps de jeu en club, sa présence pose question, et ne lui rend pas forcément service. Pour beaucoup, seul un transfert dans un club moins exposé pourrait relancer la carrière du défenseur. Et calmer pour un temps les moqueries.