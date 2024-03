Barça : Raphinha sorti sur blessure conte Majorque

Après le nul concédé face à l’Athletic Club la semaine dernière, Xavi a été contraint de faire avec de nombreux blessés contre le Real Majorque, ce vendredi. Une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Dans le groupe barcelonais, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Balde, Ferran Torres et Marcos Alonso étaient notés absents pour blessure.

Mais au fil de la première période, le Barça a obtenu un penalty après une grosse faute sur Raphinha (27 ans). Un penalty manqué par İlkay Gündoğan, mais qui a eu des conséquences encore plus graves, puisque le Brésilien n’a pas pu continuer la partie et a été remplacé par Fermín Lopez dans la foulée (37e). Encore un énorme coup dur pour les Blaugranas, en marge de son 8e de finale de la Ligue des Champions et de la réception de Naples.