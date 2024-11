Les plans du RC Lens pour son mercato d’hiver

Après les départs d’Arnaud Pouille au poste de directeur général et celui de son entraîneur Franck Haise, le RC Lens a tout chamboulé cet été. Pierre Dréossi a remplacé le premier tandis que Will Still a succédé au second. Le mercato estival, s’il a permis d’enregistrer de nombreux départs et ainsi alléger la masse salariale astronomique du club artésien, n’a pourtant pas été à la hauteur des ambitions comme le reconnaît aujourd’hui Dréossi dans une interview accordée à la Voix Du Nord.

Selon lui, les transferts avortés de Neil El Aynaoui à Monaco et de Kevin Danso à l’AS Roma en sont les principaux responsables et ont représenté un manque à gagner de 38 M€. «Le mercato d’été n’a pas été une réussite totale. On a eu les deux problématiques connues, Danso et El Aynaoui. Ca ne m’était jamais arrivé : deux joueurs que tu vends, où tu es prêt à signer. Tu as l’accord du club, et, d’un coup, on t’appelle pour te dire qu’il faut qu’ils reviennent. Et avec les problèmes de Danso, ça compte beaucoup dans l’efficacité du recrutement de l’été.» S’il reconnaît que les six arrivées n’ont pas apporté une immense plus-value, le directeur général des Sang et Or assure que cela a permis à Will Still d’avoir un effectif beaucoup plus équilibré.

Fulgini, Danso, Mendy et Pereira Da Costa pourraient quitter le navire cet hiver

Néanmoins, il subsiste des secteurs où l’effectif reste trop conséquent, notamment dans une saison où Lens n’a qu’à jouer la Ligue 1 et la Coupe de France. On parle de la défense centrale, mais aussi et surtout du milieu de terrain. L’objectif lensois est donc de continuer à dégraisser cet hiver. « On a des actifs intéressants et déjà des intérêts de certains clubs. Pour nous, le plus difficile, ce n’est pas de vendre, c’est d’avoir un équilibre entre nos soucis économiques et l’objectif sportif. Tu ne vas pas vendre tout le monde et te trouver avec une équipe en bois. Le mercato d’hiver va nous permettre d’équilibrer ce qu’on aurait pu faire, ce qu’on n’a pas pu faire cet été », explique Dréossi au quotidien régional.

Que les supporters lensois se rassurent, on ne parle pas ici de Facundo Medina, Jonathan Gradit, Andy Diouf ou encore du prometteur et déjà convoité Abdukodir Khusanov. Ainsi parmi les joueurs visés, on trouve en bonne position Angelo Fulgini qui possède une belle cote et dispose déjà de pistes pour cet hiver selon nos informations. Malgré un temps de jeu important (8 matches de L1 cette saison), l’ancien du SCO d’Angers ne sera pas retenu. Idem pour Nampalys Mendy qui dispose d’un très confortable salaire et qui n’a joué que 4 matches avec Lens cette saison. Pilier de Franck Haise la saison passée, David Pereira Da Costa joue beaucoup moins cette saison. Disposant d’une belle cote l’été dernier, le petit prince de la Gaillette n’avait pas de bon de sortie. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui si bien qu’une vente pourrait rapporter quelques millions d’euros à son club formateur. Des clubs de MLS sont venus aux nouvelles et pourraient poser une offre sur la table d’ici le début du mercato d’hiver.

Un mercato dans le sens des arrivées plutôt calme…

Enfin, comment ne pas évoquer le cas Kevin Danso. Le roc défensif autrichien devait signer à l’AS Roma durant les dernières heures du mercato estival, mais une visite médicale un peu trop méticuleuse du club romain (selon les dires du principal intéressé) en a décidé autrement. Revenu rapidement dans le Nord de la France, Danso a retrouvé la pleine possession de ses moyens. De quoi sans doute susciter de nouveau l’intérêt de plusieurs clubs cet hiver à son égard. La Juventus Turin, qui avait coché son nom durant l’été, et qui cherche un défenseur central, pourrait revenir à l’assaut, de même que des clubs anglais à la recherche d’une bonne affaire.

Niveaux renforts, il ne faudra pas s’attendre à des opérations à la Wahi ou à la Andy Diouf au mois de janvier. L’heure est à la réduction des coûts, mais pas que puisque Lens compte désormais sur son centre de formation. Si un coup n’est pas à exclure en prêt notamment devant, Will Still a prévu de puiser un peu plus sur le vivier lensois, à commencer avec les attaquants Rayan Fofana et Kembo Diliwidi qui ont signé pro récemment. 8e place au classement de Ligue 1 après 11 journées à seulement trois points du podium, le bilan est pour l’instant tout à fait correct. Le match prévu à Bollaert face à l’OM ce samedi à 17h devrait permettre de mieux situer la formation artésienne sur son réel niveau et les ajustements qui seront nécessaires ou non cet hiver…