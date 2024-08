Lens : le communiqué cinglant de Kevin Danso après son transfert avorté à la Roma

C’est un dossier rempli de rebondissements. Alors qu’il avait atterri à Rome jeudi soir pour passer sa visite médicale et ainsi s’engager officiellement avec l’AS Roma après de longues négociations estivales, le transfert ne se fera finalement pas. L’Autrichien va retourner au RC Lens. En effet, si la première visite médicale effectuée avec le club romain n’a pas détecté de problèmes, c’est le second examen médical obligatoire en Italie pour respecter le protocole des autorités sanitaires italiennes qui a trouvé quelques pépins physiques, rendant le transfert impossible. De retour en France, Kevin Danso a réagi à sa situation compliquée :

«Je suis déçu et en colère contre la façon dont se sont déroulés ces derniers jours et l’échec du transfert à l’AS Roma. Surtout, je suis très surpris de la prétendue raison de l’annulation du transfert. Tant les médecins de l’ÖFB que le service médical du RC Lens m’ont suivi de près et m’ont examiné régulièrement ces dernières années. J’ai récemment été minutieusement contrôlé lors de la préparation du début de saison à Lens. Aucune anomalie n’a jamais été découverte ici. C’est pourquoi les interprétations du contrôle médical à Rome sont extrêmement irritantes pour mon entourage et pour moi et ne sont en aucun cas compréhensibles. Je vais maintenant discuter de ma situation avec les responsables de Lens et de l’ÖFB et me préparer aux tâches qui m’attendent», a déclaré l’international autrichien. En tout cas, les Giallorossi ont accéléré sur Loïc Badé, Manu Koné et Tiago Djalo.