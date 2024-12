Dele Alli annonce son départ d’Everton après presque deux ans sans jouer

La dernière fois que Dele Alli a mis les pieds sur un terrain, Lamine Yamal n’avait même pas encore joué son premier match professionnel avec le Barça. C’était le 26 février 2023, lors d’une rencontre de championnat turc entre Besiktas et Antalyaspor (0-0). Depuis, l’Anglais poursuit sa douloureuse et pénible descente aux enfers, qui a encore pris une nouvelle tournure ce vendredi. Dans un communiqué posté sur ses réseaux sociaux, le joueur de 28 ans a en effet annoncé qu’il quittait Everton.

« Comme cela a été largement publié cette semaine, 2025 pourrait me mettre sur une nouvelle voie avec des opportunités passionnantes. Avant que tout cela n’arrive, il est très important pour moi de dire clairement à quel point je suis reconnaissant envers tous les fans, le staff et les joueurs d’Everton FC pour le soutien qu’ils m’ont apporté. Cela a été un voyage incroyablement difficile d’essayer de rassembler les dernières pièces pour retrouver la forme physique et je ne saurais assez remercier le personnel d’Everton pour le travail acharné qu’il a consacré à ce processus. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’aurions tous espéré et je pense que c’est le bon moment pour moi de tourner une nouvelle page. Je souhaite bonne chance à tous les membres de ce club incroyable et j’espère que nous nous reverrons bientôt », a écrit Dele Alli sur son compte Instagram. Des rumeurs l’envoyaient ces derniers jours du côté de Côme, en Italie, où Fabregas lui aurait tendu la main pour se relancer.