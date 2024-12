L’OL espère un gros chèque pour un historique du vestiaire

7 petites minutes. Voilà le temps de jeu de Maxence Caqueret sur les 7 dernières journées de Ligue 1. Les apparitions du milieu de terrain de 24 ans se sont réduites comme peau de chagrin ces derniers mois. La faute au retour en grande forme de Corentin Tolisso, que certains aimeraient même voir revenir en équipe de France, mais aussi à la venue de Jordan Veretout et de Nemanja Matic, et les premières apparitions encourageantes de l’Américain Tanner Tessmann. Caqueret n’est plus du tout un premier choix.

Ce 32e de Coupe de France contre Feignies-Aulnoye (18h ce samedi) devrait permettre à l’ancien international Espoir de retrouver les terrains, ce que confirmait Pierre Sage hier en conférence de presse. « C’est une occasion de relancer des joueurs oui, mais il n’y a pas un devoir de le faire, il y a seulement une opportunité. Maintenant, concernant Maxence, si l’attitude est bonne et que ça peut aider le joueur à redevenir celui qu’il était sur le deuxième semestre de la saison dernière… Peut-être qu’effectivement, on va le traiter comme ça. »

Caqueret sur le départ

Il s’agira peut-être même de la dernière apparition du Lyonnais sous le maillot de son club formateur. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu de terrain touche en plus de cela un très gros salaire depuis sa prolongation à l’été 2022 où il devait assumer plus de responsabilités. Depuis, l’environnement de l’OL a été complètement chamboulé avec la venue d’Eagle Football Group. Se débarrasser des émoluments des joueurs serait évidemment une bonne chose, surtout à la vue des impératifs financiers des Gones vis-à-vis de la DNCG.

Caqueret lui-même estime que son temps est venu d’après L’Equipe. Il ne vit pas bien cette situation, d’autant plus à un âge où il devrait au contraire enchaîner les matchs. Déjà l’été dernier, il fut proche d’un départ, notamment du côté du Bayer Leverkusen. L’offre de 20 M€ envisagée de la part du champion d’Allemagne n’est jamais venue. Le marché anglais a également surveillé la situation du joueur. Caqueret restait alors sur six bons mois, relancé par Pierre Sage. Il n’aura peut-être pas la même cote sur le marché des transferts cet hiver.