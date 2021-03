Ligue 1 : Nîmes et Montpellier dos à dos dans le derby

Pour la 29ème journée de Ligue 1, c’était jour de derby entre Nîmes et Montpellier. Les Crocos, dix-huitième au classement, espérait prendre un peu d’air ce dimanche face à une formation montpelliéraine qui restait sur sept matches sans défaite.

Dans ce derby, aucune des deux équipes n’avaient réellement réussi à prendre le meilleur sur l’autre. À la mi-temps, Nîmes et Montpellier avaient d’ailleurs touché les montants. C’est d’abord Andy Delort qui trouvait la barre avant que Sofiane Alakouch ne réponde en tapant le poteau d'Omlin. Le match s’enflammait à l’heure de jeu lorsque et Laborde et l'attaquant algérien voyaient leur but refusé par le VAR. De quoi motiver les Nîmois qui ouvraient le score quelques minutes après grâce à Moussa Koné (1-0, 62e). À force de pousser, Andy Delort réussissait à égaliser sur un corner parfaitement tiré par Mollet (1-1, 79e). Le score ne bougera plus. Ce match nul n’arrange finalement personne puisque Nîmes reste dix-huitième à un point de Lorient qui a un match en moins tandis que Montpellier stagne à la huitième place.

Retrouvez le classement complet de Ligue 1 ici.