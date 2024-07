Real Madrid : la présentation de Kylian Mbappé au coeur d’une grosse polémique

Le 16 juillet prochain et dans un Santiago-Bernabéu qui sera comble pour l’occasion, Kylian Mbappé sera présenté en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Un événement d’ores et déjà attendu par les fans madrilènes, d’autant plus que le club merengue a décidé de ne pas les faire payer pour ce show. Oui mais voilà, cette gratuité cause, aujourd’hui, une grosse polémique.

La suite après cette publicité

Selon les informations d’Ok Diario, des socios du Real Madrid revendent, en effet, à 50 euros minimum des places qu’ils ont eues gratuitement. Certains prix allant même jusqu’à 200 euros. Une pratique souvent aperçue ces dernières années, bien que peu loyale. Une chose est sûre, la présentation du Bondynois a bien commencé à faire parler mais pas forcément pour les bonnes raisons…