Real Madrid : la réaction de Karim Benzema après son record

Auteur de son 300e, puis 301ème but sous les couleurs du Real Madrid lors de la victoire contre Valence (4-1), Karim Benzema (34 ans) est le 4ème meilleur buteur du club merengue. Après son nouveau doublé, le meilleur buteur de la Liga, avec 17 réalisations depuis le début de la saison, s'est exprimé. «C'est une fierté de mettre ces chiffres-là dans ce club, ça me rend très heureux. Ce club est le meilleur du monde pour moi. On a fait un grand match après la défaite contre Getafe, on a gagné en Coupe et là, on fait un grand match devant notre public, c'était important», a-t-il expliqué au micro de Movistar+.

Avant de revenir sur sa très belle entente avec Vinicius Jr (36 buts à eux deux cette saison). «Ce sont des chiffres conséquents, si l'on peut aider l'équipe avec des buts et des passes décisives, on le fera toujours. Moi, je me sens très bien avec Vini, je suis toujours là pour l'aider. Je connais son potentiel, je sais qu'il peut aller encore bien plus haut. C'est un joueur fantastique, il nous aide beaucoup», a ajouté l'international français après la victoire.