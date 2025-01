Rennes : l’arrivée de Brice Samba en bonne voie

Brice Samba pourrait (enfin) débarquer du côté du Stade Rennais. Tout proche de quitter le RC Lens, l’international français avait finalement vu la transaction subir un énorme ralentissement. Finalement, le dernier rempart des Sang et Or devrait bel et bien rejoindre la formation désormais entraînée par Jorge Sampaoli.

Alors que la direction lensoise avance actuellement sur la piste menant à Pau Lopez, prêté par l’Olympique de Marseille à Girona, le board artésien est à nouveau ouvert aux négociations. Un nouveau revirement de situation qui devrait permettre de finaliser le deal dans les jours à venir.