Le RC Lens discute avec Pau López !

Décidément, c’est un dossier qui semble rythmer tout le début de ce mercato hivernal en France. L’arrivée d’Anthony Lopes au FC Nantes a lancé un grand jeu de chaises musicales dans le championnat français. Alors qu’Alban Lafont avait un temps été annoncé du côté du RC Lens, la direction lensois avait finalement jeté son dévolu sur Jean Butez, gardien français du Royal Antwerp. Pendant ce temps, Brice Samba était en partance pour le Stade Rennais qui souhaitait frapper un deuxième grand coup dès l’ouverture du marché d’hiver après l’officialisation de l’arrivée de Seko Fofana. Mais contre toute attente, le RC Lens a tout bloqué à la dernière minute et sans réelle explication. En ce sens, Lafont est toujours à Nantes, Samba est parti au clash avec Lens, alors que Butez se trouve encore en Belgique et semble désormais avoir été rayé de l’équation. Ce dimanche, au micro de DAZN, le directeur général Pierre Dréossi est venu faire une très grosse mise au point sur le dossier des gardiens :

«Brice Samba a été annoncé partant. Après ce qui est annoncé n’est pas de la responsabilité du RC Lens. Deux trois petites précisions. Brice est venu me voir fin d’année pour me dire que son souhait était de partir. On était un peu étonné, mais bon. Ça s’est passé comme ça. On a été contacté par Rennes et on est en négociations. Les négociations se sont un peu, pas stoppées, mais crispées. Mais on est toujours en négociations. Si elles se terminent, il partira, sinon non. Comme tous les transferts. Il y a beaucoup trop de rumeurs sur ce dossier. Ce sont des longues négociations, une dizaine de jours, mais il n’y a pas d’accord». Ce grand jeu d’effet dominos de gardiens est en tout cas très loin d’être terminé puisque même si la vente de Brice Samba à Rennes n’est pas totalement verrouillée, le RC Les continue de travailler d’arrache-pied en interne pour trouver un successeur de sa trempe. Et un nouveau gardien pourrait bien entrer dans la danse lensoise des portiers.

Le profil de Pau Lopez coché

Selon nos informations, le RC Lens est désormais très intéressé par le gardien espagnol, Pau López (30 ans), actuellement prêté par l’Olympique de Marseille dans le club catalan de Girona. Rétrogradé dans la rotation avec l’arrivée de Geronimo Rulli à Marseille, l’ancien portier de l’AS Roma avait été cordialement invité à se trouver une nouvelle équipe. Alors qu’il avait été pendant très longtemps lié au promu italien de Côme, le natif de Gérone avait finalement été envoyé en prêt avec une option d’achat de 6,5 millions d’euros dans sa ville natale le 16 août 2024. Malheureusement, son aventure en Catalogne ne se passe pas comme prévu. Pau López est apparu qu’à une seule reprise sous le maillot de Girona (autant que le troisième gardien vétéran de 36 ans Juan Carlos), étant la simple doublure de Paulo Gazzaniga et n’est pas content de cette situation. Conscient de la situation précaire du joueur en Espagne, le club artésien a pris contact avec l’agent du joueur ces derniers jours. En ce sens, le mariage entre les Sang et Or et le gardien espagnol apparaît comme une solution idyllique pour toutes les parties.

En effet, Pau López serait mis en concurrence avec Hervé Koffi pour le rôle de numéro 1 dans un grand championnat qu’il connaît, au sein d’un club qui a besoin de renfort pour rester dans la course à l’Europe. Côté Lens, il conserverait un gardien international d’expérience qui a fait ses preuves au Betis, à l’AS Roma et à l’OM pour pallier le départ d’un joueur cadre comme Brice Samba. Néanmoins, la transaction ne s’annonce pas des plus simples. Si toutes les parties souhaitent trouver une issue positive, il faudra d’abord convaincre Girona de rompre le prêt de Pau López. Le RC Lens devra ensuite entrer en négociations avec l’Olympique de Marseille pour trouver un accord avec le club phocéen, avant de dessiner les premières lignes contractuelles avec le gardien de 30 ans.