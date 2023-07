Bayern Munich : Sadio Mané discute avec Al Nassr

La suite après cette publicité

«Sadio n’a pas répondu aux attentes la saison dernière.» Cette déclaration cinglante de Thomas Tuchel le week-end dernier ne laisse pas vraiment de place au doute. Le Bayern Munich veut se débarrasser de Sadio Mané. Des clubs saoudiens ont commencé à prendre la température, ce qui arrange bien les affaires du club allemand. Ce dernier a décidé d’augmenter le prix de départ de l’international sénégalais.

Pour autant, il n’y a pas de quoi refroidir les prétendants. D’après les informations de The Athletic, un club de la Saoudi Pro League va plus loin que les autres dans les pourparlers. Il s’agit d’Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic et Seko Fofana. On devrait rapidement en savoir plus dans les jours à venir.

À lire

PSG : la Juventus veut régler rapidement le dossier Vlahovic