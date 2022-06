Real Madrid : Marco Asensio et Jorge Mendes prêts à partir au clash !

La suite après cette publicité

C'est la grande mode en ce moment. Beaucoup de joueurs dont le contrat expire dans un an préfèrent attendre avant de prolonger, afin de voir quelles autres possibilités s'offrent à eux. Il faut dire que si la possibilité de perdre un joueur pour 0€ horripile logiquement les clubs, elle est très bénéfique pour les principaux concernés qui peuvent signer une juteuse prime à la signature en faisant monter les enchères auprès des clubs intéressés.

Du côté de Madrid, on s'agace d'ailleurs des agissements de Marco Asensio. Surtout depuis que ce dernier est entré dans l'écurie Mendes. Beaucoup estiment que l'ancien de Mallorca va laisser poireauter les Merengues afin de pouvoir partir libre et pouvoir obtenir une prime ailleurs l'an prochain. Le tout, alors que son niveau sur le terrain n'est pas forcément satisfaisant.

Mendes à la baguette

Et ce n'est pas fini, puisque comme l'indique le quotidien AS, Jorge Mendes a conseillé à l'international espagnol de ne pas se présenter à l'entraînement si une bonne offre arrive. Les joueurs de l'équipe première sont attendus pour la reprise le 8 juillet, et l'agent portugais estime que si un club fait une proposition intéressante, son joueur doit sécher la reprise pour forcer un départ.

Une solution qui, au moins, permettrait aux Merengues de récupérer un chèque puisqu'il y aurait transfert, mais qui serait du jamais vu du côté de Madrid. Les dirigeants du club vont ainsi surveiller la situation de très près. Pour l'instant, l'AC Milan semble être le club le plus chaud pour enrôler l'Espagnol, mais aucune offre n'a encore été faite...