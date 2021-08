Ligue 1 : Nice-OM définitivement arrêté

Pour clôturer cette troisième journée de Ligue 1, l'OGC Nice recevait l'Olympique de Marseille à l'Allianz Riviera. Large vainqueur du LOSC (4-0) le week-end dernier, le Gym souhaitait enchaîner devant leur public. Tenu en échec par Bordeaux dimanche dernier (2-2) à l'Orange Vélodrome, l'OM devait se racheter face à un concurrent pour l'Europe. Pour ce choc, Christophe Galtier alignait un 4-4-2 avec le duo Dolberg, Gouiri en pointe. Jorge Sampaoli s'appuyait sur un 3-4-3 avec le trio Payet, Under, Henrique en attaque.

La suite après cette publicité

Après un premier quart d'heure plutôt calme, la rencontre s'emballait. Sur la droite, Boudaoui voyait son centre dévié repoussé par Mandanda. Le ballon revenait sur Dolberg dont la tentative était renvoyée par le portier olympien (17e). Deux minutes plus tard, l'OM réagissait avec Under bien lancé par Payet qui butait sur Benitez (19e). L'attaquant turc manquait une belle opportunité quelques secondes plus tard suite à un centre de Gerson (20e). Dans un temps fort, l'OM enchaînait les occasions franches. Payet sur coup-franc obligeait le gardien niçois à se détendre (31e).

Le match dérape avec des jets de projectiles sur Payet

Juste avant la pause, les Aiglons se montraient enfin dangereux avec Boudaoui dont la frappe était déviée en corner par Mandanda (41e). Au retour des vestiaires, l'OGC Nice ouvrait le score. Décalé sur la droite par Boudaoui, Lotomba distillait un bon centre pour Dolberg qui ouvrait le score de la poitrine (1-0, 49e). Deux minutes plus tard, Mandanda sauvait les siens sur une tête à bout portant de Lemina (51e). Dans le dur, l'OM tentait de repartir à l'assaut des buts niçois mais la frappe de Kamara filait juste au dessus (66e).

Par la suite, la rencontre dégénérait dans les tribunes avec des jets de projectiles sur Dimitri Payet qui répondait aux supporters niçois. La rencontre était interrompue suite aux altercations entre joueurs marseillais et supporters niçois (75e). Après plus d'une heure de négociations, tergiversations, l'Olympique de Marseille décidait finalement de ne pas reprendre la rencontre, malgré la volonté niçoise sur une reprise du match. Christophe Galtier, dépité, annonçait sur Prime Video que les joueurs olympiens et le staff campaient sur leur position. Le corps arbitral respectait le protocole avec la présence des joueurs niçois sur la pelouse et sifflait la fin du match. L'histoire retiendra que ce derby rocambolesque s'est arrêté à la 76ème minute sur le score de 1-0.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

Retrouvez le classement de la Ligue 1 ici.