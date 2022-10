Brest : Michel Der Zakarian bientôt remercié ?

Nommé en juin 2021 et sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Stade Brestois, Michel Der Zakarian n'est pas en bonne posture. Son équipe est actuellement 20e de Ligue 1 avec six points et la défaite face à Lorient (2-1) ce dimanche, ne l'arrange en rien. Brest n'a pas plus gagné depuis le 21 août dernier (3-1 contre Angers).

La suite après cette publicité

L'entraîneur arménien des Brestois n'a rien esquivé : « Quand on perd, on est toujours menacé. Moi, j'essaie de faire mon job le mieux possible, comme dans tous les clubs où je suis passé. Mais si on n'est pas content de moi, on change. C'est la vie des coaches ». Rien n'est décidé pour l'heure, les prochains jours risquent d'être actifs en coulisses pour trouver la meilleure solution pour toutes les parties.