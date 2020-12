Rachat du LOSC : la mise au point de la DNCG

Depuis vendredi, c’est officiel, Gérard Lopez n’est plus le président et actionnaire du LOSC. Et c'est Olivier Létang qui le remplace à la présidence. Ce samedi, le quotidien L’Équipe évoquait dans son journal le rachat du club par le fonds luxembourgeois Merlyn en précisant quelques détails sur le déroulement de ce dernier. Des informations fournies qui ne seraient, selon les dires de la DNCG, en aucun cas vérifiées, et seulement présentes dans le but de porter préjudice aux parties concernées par cette opération. La Direction nationale du contrôle de gestion a ainsi démenti certains détails proposés par L’Équipe au travers d’un communiqué transmis par mail dans lequel son président, Jean-Marc Mickeler, précise certains éléments.

«Conformément à sa mission réglementaire, la DNCG a entendu préalablement à la réalisation de l'opération, Gérard Lopez en tant que vendeur puis les représentants de Merlyn en tant qu'acquéreur afin de recueillir les éléments nécessaires à la production de ses recommandations. La DNCG confirme que le projet tel qu'il a été présenté – et contrairement à ce qui est mentionné dans l'article, comprend à la fois une réduction significative de l'endettement et un apport en capital complémentaire. Ces échanges ont permis de préciser les attentes de la Commission pour l'audition qui se tiendra le 4 janvier 2021», est ainsi indiqué dans le communiqué.