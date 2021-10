Arsenal : Mikel Arteta ne veut pas écarter une prolongation de Lacazette

Son but a sauvé Arsenal d'une nouvelle déconvenue en Premier League. En égalisant pour les Gunners dans le temps additionnel face à Crystal Palace (2-2), Alexandre Lacazette a prouvé qu'il pouvait rendre encore bien des services au club londonien. Relégué dans la hiérarchie des attaquants cette saison, le buteur français voit son contrat expirer le 30 juin prochain avec Arsenal. Et pour le moment, ses dirigeants ne lui ont toujours pas formulé une offre pour prolonger.

Interrogé sur le cas Lacazette, Mikel Arteta souhaite laisser malgré tout une porte ouverte à son joueur. « Nous sommes dans cette situation et nous devons l’accepter. Je ne peux rien demander au joueur concernant la façon dont il gère cette situation. Ce n’est pas une situation individuelle, c’est une situation qui va en provoquer d’autres et nous avons dû les gérer dans le passé et encore maintenant, nous devons voir qu’elle sera la meilleure option pour nous cette saison. Tout est encore possible. Cela dépend de beaucoup de choses, il ne s'agit pas seulement d'être disposé, il s'agit de pouvoir réaliser cette volonté et quand, ce qui est également très important. Laca montre son implication depuis le premier jour où je suis ici. C'est un joueur important pour nous, » a ainsi commenté le manager espagnol en conférence de presse. Suffisant pour offrir une prolongation au principal protagoniste ?