PSG : Lucas Hernandez absent contre Revel, opération confirmée pour Skriniar

Week-end de coupe pour le PSG. Opposés au petit Poucet de l’US Revel ce dimanche à 20h45, les Parisiens ne devraient pas rencontrer de grandes difficultés face à la formation de R1. Néanmoins, il ne faut jamais sous-estimer la magie de la coupe alors que le club de la capitale devra composer sans Milan Skriniar. Touché contre Toulouse mercredi, le défenseur slovaque va se faire opérer de la cheville et devrait être indisponible plusieurs mois. Une situation confirmée par le point médical du club francilien et Luis Enrique en conférence de presse : «malheureusement, les docteurs ont examiné Milan. Il a besoin d’une opération. A partir de là, tant que l’opération ne sera pas effectuée, on ne pourra pas connaître la durée d’indisponibilité, il faudra attendre la rééducation pour savoir. C’est triste, comme à chaque fois qu’un joueur se blesse. L’action ne semblait pas très dangereuse mais c’est une nouvelle désagréable.»

Dans ce même point, nous apprenons d’ailleurs que Lucas Hernández sera également absent ce dimanche en raison d’une infection virale. Et alors que Presnel Kimpembe se remet de son opération, tout indique que Lucas Beraldo devrait faire son baptême du feu dans le onze parisien ce dimanche. Le PSG informe par ailleurs les retours imminents de Nuno Mendes et Arnau Tenas. Les deux jeunes joueurs peaufineraient les derniers détails de leur retour à la compétition, selon les informations parisiennes.