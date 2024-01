Le Bayern Munich a une autre piste que Nordi Mukiele

La concrétisation du dossier Nordi Mukiele commence à prendre du temps, ce qui n’arrange pas les affaires du Bayern Munich en grand besoin de défenseurs, surtout après la nouvelle blessure au genou de Matthijs de Ligt. Le club allemand a bel et bien confirmé que des contacts existaient pour le Parisien. En effet, l’ancien du RB Leipzig présente plusieurs atouts comme celui de connaître la Bundesliga et de pouvoir jouer comme latéral droit et défenseur central.

Sauf qu’il ne reste plus beaucoup de temps pour s’entendre sur les modalités d’un transfert. Le Bayern s’impatiente et regarde ailleurs en cas d’échec. Selon les informations de The Telegraph, les Bavarois suivent Kieran Trippier avec beaucoup d’attention. Malgré ses 33 ans, l’Anglais reste très performant avec Newcastle. En plus de cela, il ne lui reste plus qu’une saison et demie de contrat (2025), c’est un proche d’Harry Kane avec qui il a joué à Tottenham, et les Magpies ont besoin de vendre. Une piste qui coche beaucoup de cases.