PSG : le directeur sportif du Bayern Munich confirme un intérêt pour Nordi Mukiele

Comme annoncé par L’Équipe et confirmé sur notre site ces derniers jours, le Bayern Munich souhaite absolument recruter Nordi Mukiele en janvier. Flexible tactiquement, capable d’évoluer aussi bien en tant que piston que latéral ou encore défenseur central, l’international français coche toutes les cases recherchées par Thomas Tuchel à ce poste.

Et à l’évidence, l’intérêt du club bavarois ne cesse de croître, alors que les profils de ce style se font de plus en plus rare sur le marché. Dans un entretien accordé à BILD ce dimanche, le directeur sportif du club allemand, Christoph Freund, a confirmé l’information : «Je ne veux pas entrer dans les noms, mais d’une manière générale, Nordi Mukiele n’est pas un joueur inintéressant. Il peut aussi bien jouer arrière droit que défenseur central», a-t-il confié. Passé par la Bundesliga et Leipzig entre 2018 et 2022, l’ancien Lavallois a également l’avantage de bien connaître le championnat allemand.