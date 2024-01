Tout le monde est à vendre à Newcastle !

La bamboche, c’est fini à Newcastle. Après les gros chèques signés ici et là depuis l’arrivée du fonds d’investissement public saoudien (le PIF), l’heure est au resserrage de ceinture. Le club a annoncé ces derniers jours avoir subi une perte de 150 M£, soit 175 M€ ! Les Toons n’ont pas vraiment d’autres choix s’ils veulent rester dans les clous du fair-play financier et ne pas être sanctionnés. Il faut vendre pour éponger ces pertes colossales. L’argent récupéré permettra en partie à des investissements sur de nouveaux éléments, et ainsi pérenniser le club pour le maintenir en haut de la Premier League ; son objectif majeur.

Forcément, on pense aux joueurs aux plus forte valeurs marchandes, et en premier lieu Bruno Guimarães, dont la clause libératoire de 115 M€ est accessible pour les plus gros portes feuilles européens et saoudiens. Le PSG est très intéressé mais la somme est conséquente et les Magpies ne comptent pas vraiment s’en séparer en plein milieu de la saison. Si ce dossier est en stand-by pour le moment, les Sean Longstaff, Sven Botman, Alexander Isak, Joelinton et même le jeune Lewis Miley (17 ans) pourraient facilement partir pour au minimum 50 M€, voire plus selon le marché.

Darren Fales : «Il est parfois nécessaire de transférer certains de vos joueurs»

Mais cette fois, il ne s’agit pas de simples rumeurs. C’est le directeur général en personne qui en parle au cours d’un entretien vidéo diffusé par le club. Darren Eales confirme les bruits du moment et l’obligation de céder des actifs "bankables". «Il est difficile de se prononcer spécifiquement sur certains joueurs, mais je peux dire que si nous voulons arriver là où nous voulons arriver, il est parfois nécessaire de transférer certains de vos joueurs, révèle le dirigeant. Toutes les décisions que nous prendrons seront toujours dans l’intérêt à moyen et à long terme le club.»

Il détaille encore comme pour mieux préparer ses supporters des difficultés à venir lors des deux prochains mercatos notamment (les deux mercatos concernés par l’exercice comptable). «Que ce soit à cause de la durée du contrat du joueur en question, si l’offre est trop belle pour être refusée, il faut renouveler l’effectif dans certains domaines. Cela pourrait avoir du sens de se séparer d’un joueur. Cela fait partie du système inhérent au PSR (le fair-play financier de la PL). Il existe une incitation à transférer les joueurs si vous souhaitez réinvestir.» Des déclarations qui mettent quasiment fin à une possible venue de Kalvin Phillips et font surtout craindre la fuite des talents.