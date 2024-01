PSG : ça se confirme pour Bruno Guimarães !

Le dossier Bruno Guimarães devient intéressant ! Hier, ESPN Brésil a révélé que le club de la capitale avait fait du milieu de terrain sa priorité pour son entrejeu. Aujourd’hui, l’entraîneur de Newcastle avait rapidement fermé la porte à un départ ce vendredi en conférence de presse.

« Lorsque vous parlez de vos meilleurs joueurs, vous voulez les garder au club le plus longtemps possible, et c’est certainement notre objectif ». Cependant, le média brésilien TNT Sports affirme que le PSG a bel et bien des chances d’enrôler l’ancien Lyonnais. Paris a bien demandé des renseignements aux Magpies et la clause libératoire du milieu de terrain (115 M€) peut être payée en trois fois ! Les Toons ne seraient pas opposés à une grosse vente en raison du fair-play financier. Mais tout dépendrait désormais de la volonté de Guimarães de venir ou non à Paris.