Fiorentina : Pol Lirola se rapproche un peu plus de l'OM

Avec le départ de Hiroki Sakai en début de mercato, l'Olympique de Marseille n'a désormais aucun latéral droit de métier. La saison dernière, Pol Lirola était là mais après son prêt, le défenseur espagnol est retourné à la Fiorentina. Mais ce n'est pas nouveau, le club phocéen veut le recruter définitivement lors de ce mercato estival 2021 et négocie avec la Viola depuis des semaines. Et d'après les dernières informations de La Provence, l'Olympique de Marseille touche au but dans ce dossier.

Le quotidien local affirme qu'un accord est très proche mais certains détails sont encore à régler, comme le paiement des 12 millions d'euros. L'OM veut échelonner ce paiement quand le club italien veut tout en une fois... De son côté, Pol Lirola est à Marseille ce week-end pour raisons personnelles, et va rentrer en Italie pour reprendre l'entraînement avec son équipe ce lundi. Sauf si Pablo Longoria et ses équipes finalisent le transfert avant.