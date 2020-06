Angers casse sa tirelire pour Paul Bernardoni

La suite après cette publicité

Prêté depuis deux saisons avec brio au Nîmes Olympique, Paul Bernardoni (23 ans) a fait son retour aux Girondins de Bordeaux suite à l'arrêt précoce du championnat pour cause de pandémie de Coronavirus. L'ancien gardien de but de l'équipe de France Espoirs reste sur une bonne saison avec 26 rencontres à son actif toutes compétitions confondues. Il a d'ailleurs permis à Nîmes de ne pas sombrer après un début de saison compliqué. Les Crocos ont ensuite inversé la donne pour se retrouver 18e et se maintenir.

Fort de cette très belle saison, Paul Bernardoni ne fera pas long feu avec le club au scapulaire. Bloqué par Benoît Costil, et face aux difficultés économiques de son club, il a donc changé d'air puisqu'il vient d'être vendu au SCO d'Angers. Alors que cette saison, Ludovic Butelle (37 ans) a connu quelques difficultés et que son remplaçant Danijel Petkovic (27 ans) n'a pas fait vraiment mieux, l'acquisition d'un gardien devenait précieuse pour le SCO d'Angers.

Plus gros transfert de l'histoire d'Angers

C'est donc tout heureux que le SCO d'Angers a annoncé la nouvelle via un communiqué : «Angers SCO est très heureux d’annoncer l’arrivée du gardien international Espoirs français Paul Bernardoni à compter du 1er juillet. L’ex-Nîmois paraphera un contrat de 4 ans [...] A compter du 1er juillet s’ouvrira donc une nouvelle page de son parcours déjà riche, page qu’il a choisie d’écrire en Anjou. Sa personnalité et les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers Antonin Bobichon, Sada Thioub ou bien encore Rachid Alioui, faciliteront son intégration ! Le Club se réjouit de sa venue et lui souhaite de belles réussites avec Angers SCO »!

Paul Bernardoni a ainsi signé un contrat de 4 ans avec les blancs et noirs. En trouvant un accord avec Bordeaux pour un transfert avoisinant les 7,5 millions d'euros ainsi que 20% d'intéressement sur un futur transfert, le club coaché par Stéphane Moulin vient de frapper fort en bouclant son premier transfert de l'été. C'est d'ailleurs le plus gros transfert de l'histoire du club angevin juste devant la venue d'Enzo Crivelli (4 millions d'euros) en provenance de... Bordeaux.