Serie A : la Juventus conforte sa 2e place après sa victoire sur la Cremonese

La 35ème journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec une dernière affiche entre la Juventus et la Cremonese. Il s’agissait d’un véritable duel des extrêmes entre respectivement le 2ème et l’avant-dernier du championnat italien avant le coup d’envoi de cette rencontre. Dans leur antre, les Bianconeri prenaient tout de suite le contrôle du ballon mais peinaient à se montrer dangereux. Titularisé pour la première fois de la saison, Paul Pogba devait malheureusement céder sa place après s’être assis sur le pré en pleurs (24e). Après ce coup sur la tête, les joueurs de Massimiliano Allegri n’arrivaient plus à se projeter et la première période s’achevait sur un score nul et vierge.

Au retour des vestiaires par contre, la rencontre s’emballait. Federico Chiesa débordait sur le côté gauche puis il pénétrait dans la surface adverse après avoir éliminé un défenseur. L’ailier italien servait ensuite Nicolo Fagioli en retrait qui pouvait frapper en force et ouvrir le score (55e, 1-0). A l’aube du dernier quart d’heure, le but d’Arkadiusz Milik était refusé pour une position de hors-jeu de l’attaquant polonais après une passe en profondeur de Leandro Paredes (74e). Quelques minutes plus tard, Bremer sautait très haut sur un corner pour devancer la sortie de Marco Carnesecchi et faire le break dans cette rencontre (79e, 2-0). Grâce à cette victoire, la Juventus conforte sa place de dauphin du leader napolitain tandis que la Cremonese se rapproche de la Serie B.

