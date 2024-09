Ballon d’Or : le Bayern Munich hallucine sur l’absence de Jamal Musiala

Décidément, la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or fait jaser aux quatre coins de l’Europe. Si l’absence de Rodrygo a eu le don d’en faire bondir certains de leur chaise de l’autre côté des Pyrénées, celle de Jamal Musiala ne passe pas en Allemagne. Moins que rayonnant que par le passé, l’ailier de 21 ans a tout de même bouclé un exercice 2023-2024 convaincant malgré la saison blanche réalisée par le Bayern Munich (33 rencontres dont 29 titularisations pour 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues). À l’occasion de l’Euro 2024, le numéro 42 bavarois a confirmé son incroyable potentiel, notamment lors de la phase de groupes. Dès lors, son absence est considérée comme une anomalie pour le board munichois, à l’image des propos de Max Eberl.

«Je suis heureux pour chaque joueur nommé pour le Ballon d’Or, mais nous, au FC Bayern, sommes très surpris que Jamal Musiala ne figure pas dans cette liste. Jamal a été l’un des meilleurs joueurs de l’Euro, il a été élu dans le onze idéal et a été l’un des meilleurs buteurs du tournoi. De plus, grâce à ses excellentes performances, le Bayern a atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Le fait qu’il ne fasse même pas partie des 30 meilleurs joueurs de la saison dernière est tout à fait incompréhensible pour nous. À nos yeux, Jamal est l’un des joueurs les plus fascinants du football international, avec des capacités absolument exceptionnelles et uniques. Nous sommes très fiers de ce qu’il fait pour le FC Bayern et aussi pour l’équipe nationale», a regretté le dirigeant allemand pour DPA.