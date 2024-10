Ballon d’Or 2024 : la sortie dégoûtée de Karim Benzema sur Vinícius Jr

Interrogé par El Chiringuito, l’attaquant français Karim Benzema a tenu à réagir au Ballon d’Or 2024, finalement remporté à la surprise générale par Rodri : « je ne veux pas parler de France Football. Vinicius a fait beaucoup d’efforts, quand le Real Madrid est devenu champion d’Europe, il a été décisif à chaque match. Alors… je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre qui le mérite plus que lui. Il méritait le Ballon d’Or. Je suis très triste pour Vini car il méritait vraiment de gagner le Ballon d’Or. Je n’ai rien contre Rodri, c’est un bon joueur, mais je suis dans mon canapé en train de regarder la télé et Rodri ne fait rien qui vous fasse dire 'wow pfff’. Vini le fait plus d’une fois. », a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre sur son ancien coéquipier Vinicius Junior qui devait, selon lui, être le grand lauréat de ce Ballon d’Or 2024 : «Vini Jr. méritait de remporter le Ballon d’Or. J’ai parlé avec Vini, il est triste. C’est normal. J’étais triste, c’est normal. C’est un peu compliqué parce que quand le monde entier te voit gagner le Ballon d’Or, mais le dernier jour, quelques heures avant, on te dit que tu ne vas pas gagner. Vinicius est un bon garçon, il va travailler et il gagnera un jour le Ballon d’Or», a-t-il conclu. Le message est envoyé.