Nice : Dante présent à l’hommage aux victimes de l’incendie

Dante, capitaine de l’OGC Nice, s’est rendu, ce jeudi soir, à l’hommage pour les victimes de l’incendie de l’immeuble du quartier des Moulins dans la cité azuréenne. Le défenseur brésilien a déposé un bouquet de fleurs au nom du club niçois.

L’incident, survenu dans la nuit de mercredi à jeudi vers 2h40, a été déclaré dans un appartement au septième étage. D’après Nice Matin, sept personnes, dont des enfants âgés de 5, 7 et 10 ans, ont perdu la vie. Deux personnes se sont défenestrées : une n’a pas survécu et l’autre a été transportée à l’hôpital en urgence. Une enquête pour « destruction volontaire par incendie en bande organisée et ayant entraîné la mort » a été ouverte. Nos pensées vont aux proches des victimes.