OM : Carlos Mozer valide le choix Gerson

Au fur et à mesure que les jours passent, Gerson (24 ans) semble se rapprocher de plus en plus de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain brésilien de Flamengo est très courtisé par l’OM, et les deux clubs pourraient trouver un accord rapidement. Si le joueur est plutôt méconnu en Europe, on peut compter sur l’ancienne gloire du club phocéen et du Mengão Carlos Mozer pour nous faire découvrir la pépite passée par la Roma et la Fiorentina. D’après lui, Gerson a tout pour réussir en Europe, et à l’OM.

« C’est un garçon très technique, avec beaucoup de puissance dans les jambes, ce qui lui permet de très bien protéger son ballon. Il est assez agressif, défensivement, il peut vous rappeler Luiz Gustavo. Mais c’est surtout un organisateur de jeu, qui aime entrer dans la surface adverse, marquer, faire des passes décisives. Il est très polyvalent, capable de récupérer et de partir directement vers le but adverse. Ici, on l’appelle ‘Koringa’, le joker comme dans un jeu de cartes, parce qu’il peut s’adapter à de nombreuses positions dans le match. Ça permet au coach de le faire évoluer plus offensivement ou plus défensivement, plus axial ou sur le côté gauche. Il dribble il frappe, joue court, joue long, se déplace avec beaucoup de facilité, car il n’est pas lourd », a-t-il expliqué à la Provence. De quoi faire saliver les supporters olympiens.